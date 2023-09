Surcouf : comment est-il passé de trafiquant négrier à un corsaire redouté ?

Dès son enfance, Surcouf est élevé dans le souvenir d’ancêtres prestigieux : des corsaires, des armateurs et même le capitaine du premier navire de la Compagnie française des Indes créée par Colbert. Voilà qui crée des devoirs lorsqu’on n’envisage rien d’autre qu’une carrière consacrée à la mer. En âge de prendre le large, il quitte Saint-Malo, sa ville natale.

À l'époque, la France est devenue une République, dans laquelle on parle déjà d’abolition de l’esclavage. Tant que la chose reste légale, pourquoi ne pas en profiter ? Quitte, après l’adoption par la Convention nationale du décret d’abolition, à se placer comme un hors-la-loi en se livrant clandestinement à ce juteux trafic ? Ce que fit Surcouf.

Un jour, ou plutôt une nuit, alors qu’il rentre de Madagascar aux commandes du navire négrier "La Créole", il arrive sur l’île de la Réunion où il fait discrètement débarquer sa triste cargaison d’êtres humains. Il reprend immédiatement le large, fait nettoyer son bateau puis arrive, l’air de rien, au petit matin, en baie de Saint-Paul, là où les autres bateaux réunionnais se rassemblent. Ni vu ni connu !

Lorsque trois représentants locaux de la Convention montent à bord, plumes tricolores au chapeau, le jeune capitaine de 21 ans les accueille confiant. Il ne peut malheureusement pas les duper longtemps. Lorsque ceux-ci lui intiment de les suivre, il leur propose un bon déjeuner, qu’ils acceptent. Rapidement, les représentants ne sont plus en état de quitter le bord, d’autant que "La Créole" a pris la mer pour les conduire, leur annonce Surcouf, en Afrique.

Anéantis par tant d’audace, les révolutionnaires oublient leur devoir : ils certifient alors qu’ils n’ont trouvé à bord aucune trace de trafic d’esclaves ! Surcouf aurait-il entendu le célèbre tribun Danton réclamer en toute circonstance : "De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace !" L’anecdote fait sourire mais elle appartient à la légende dorée du grand marin. En cette année 1795, à l’Isle-de-France, le gouverneur Malartic entend précisément limiter l’activité corsaire. Alors, lorsque des armateurs désobéissants souhaitent aller au-delà de ce qui est autorisé, à qui font-ils appel ? Quel serait le capitaine suffisamment indiscipliné et assez téméraire pour se lancer dans une expédition semi-interdite ? Surcouf, bien sûr !

C’est sous le statut de bâtiment de commerce armé en temps de guerre, ayant tout juste le droit de se défendre, que l’Emilie appareille pour les Seychelles. Le but du voyage ? Ramener une cargaison de… tortues ! Le 3 septembre 1795, le bateau prend la mer, direction les Seychelles. Pourtant, Surcouf a une autre idée en tête et vogue vers Saint-Denis de la Réunion, pour y récupérer de solides gaillards : un équipage de corsaires.



Pendant des mois, transporter une cargaison de tortues était l'astuce et l'excuse parfaite pour que Surcouf puisse traverser les océans, tout en échappant aux contrôles des bâtiments britanniques. Fort de ces succès répétés, Surcouf se sent paré pour toutes les audaces. "À cœur vaillant, rien d’impossible". Et le hardi corsaire le démontre en réalisant un exploit, son premier grand exploit : la prise du Triton. Il a tellement compté pour lui qu’avec la prise du Kent, c’est LE fait d’armes qui est mentionné sur sa tombe.