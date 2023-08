C'est une réunion dans le plus grand secret. Emmanuel Macron et les patrons des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont toujours réunis ce mercredi 30 août 2023 à la maison d'éducation de Saint-Denis.

Rien ne filtre. Pas de téléphone, pas de collaborateur pour faire fuiter les discussions. Aucun dispositif n'est prévu pour la presse. Personne ne connaît le plan de table. Seule certitude : les trois thèmes à l'ordre du jour portent sur la situation internationale, les institutions et la cohésion nationale.

Les invités ne sont pas tous emballés. Pour Marine Tondelier, la patronne des écolos, cela ressemble beaucoup à un coup de com'. "On a vu le grand débat national, les cahiers de doléance. On a vu la Convention citoyenne pour le climat aussi. Nous ne sommes pas dans l'illusion."

La Nupes veut "un passage à la VIe République"

De son côté, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, n'exclut pas de partir avant la fin de cette rencontre au sommet. "Nous prendrons nos responsabilités si on a le sentiment, à un moment, que cela ne sert à rien et qu'on est simplement là pour faire décor".

La Nupes est arrivée à Saint-Denis avec quinze propositions pour Emmanuel Macron : un référendum sur les retraites ou encore un passage à la VIe République. Chez les Républicains et le RN, ce sera plutôt un référendum sur l'immigration. "Aujourd'hui, je me ferai l'écho de millions de Français qui souhaitent qu'une autre politique soit conduite dans notre pays et que l'autorité soit rétablie", a souligné Jordan Bardella, le président du RN.

