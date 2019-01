Pourquoi les tortues vertes sont-elles quasiment toutes des femelles ?

et Léa Stassinet

publié le 09/01/2019 à 05:01

Il s'agit des tortues que l'on voit dans les films du commandant Cousteau. Selon une étude publiée dans la revue Global Change Biology, ces tortues vertes pourraient comporter jusqu'à 93% de femelles d'ici à 2100. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette féminisation ? Le réchauffement climatique est pointé du doigt.





Car chez la tortue, c'est la température d'incubation de l’œuf qui détermine le sexe du bébé : plus elle est élevée, plus elle favorise des naissances de femelles. Sur une île au large de l'Australie, des chercheurs ont découvert que depuis 20 ans, pendant les deux décennies les plus chaudes, pratiquement tous les bébés tortues qui sont nés étaient des filles.

Sur cette île australienne, il reste encore de vieux mâles qui peuvent vivre jusqu'à 70 ans mais que se passera-t-il ensuite ? Cette tortue est apparue il y a 100 millions d’années, donc elle a forcément déjà subi des périodes de réchauffement et elle est toujours là, elle s'est adaptée. Ce qui inquiète les scientifiques, c'est que le dérèglement actuel est extrêmement rapide. Ils s’interrogent aussi pour d'autres espèces, comme les alligators, les serpents, dont la reproduction dépend également de la température et qui pourraient à terme s'adapter ou disparaître.