Supermarché : comment Georges et Pierre Goulet ont changé nos courses

Georges et Pierre Goulet sont deux frères, originaires de Champagne et les petits-fils de Modeste Goulet, un épicier qui à partir de 1874 se lance dans le commerce au détail. Malin, alors qu’il n’a que peu de moyens, il remplit sa boutique de boîtes et de paquets factices qu’il a fabriqués lui-même, histoire de faire croire qu’il est richement achalandé.

Des idées astucieuses, il va en avoir d’autres, qui vont lui permettre de faire fortune. Mais la plus révolutionnaire, ce sont Georges et Pierre qui vont la mettre en place à Paris en 1948, précisément 2, rue André Messager dans le XVIIIème arrondissement. Ils ouvrent pour la première fois en France, un magasin, le premier magasin, en libre-service. Un concept qui laisse les autres commerçants dubitatifs par peur des vols, ce qui n’arrive pas quand c’est l’épicier qui vous sert.

Évidemment les clients sont un peu perdus au début, on installe des pancartes un peu partout pour leur expliquer comment ça marche. Quant aux personnes âgées, elles refusent catégoriquement le panier qu’on leur tend pour y glisser leurs achats. Le magasin ne fait que 48 mètres carrés, mais on y trouve des linéaires avec des produits d’épicerie, de droguerie, ceux en promotion étant installés en tête de gondole. Histoire de montrer que les Goulet sont à la pointe de la modernité, ils créent même un rayon "produits congelés" alors qu’à l’époque moins d’un Français sur dix est équipé d’un congélateur.

Les créateurs du premier supermarché de France

Devant le succès de ce magasin étendard, ils passent la vitesse supérieure en 1958 en ouvrant à Rueil, en banlieue parisienne, "Express Marché", un magasin en libre-service mais cette fois de 560 mètres carré avec plus de 2.000 références. Les frères Goulet viennent de créer le premier supermarché de France avec déjà des caddies à l’entrée et des caisses à la sortie avec pas encore de tapis roulant mais un cadre en bois dans lequel on pose ses courses et que la caissière ramène à elle en tirant un manche un bois.

Comme les clients sont réticents à acheter de la viande pré-emballée, à l’époque, ça ne se fait pas, les Goulet engagent des bouchers pour les rassurer. Un an plus tard, ils instaurent les premières animations commerciales avec des juke-boxes à l’entrée pour que les gens choisissent la musique qu’ils veulent entendre quand ils baladent leur chariot dans les rayons.

Et ce n’est pas tout en 1972, les Goulet ouvrent Chicken Shop à Reims, le tout premier fast-food de France avant McDonald’s ! Aujourd’hui Goulet-Turpin n’existe plus, ses magasins ont été rachetés à la fin des années 70 par Euromarché qui sera lui-même racheté par Carrefour. Carrefour crée en 1960. Deux ans après le 1er supermarché français créés par les frères Goulet, ces illustres inconnus qui désormais ne le sont plus.