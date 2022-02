Hygiène : comment François Merry Delabost a changé notre quotidien

François Merry Delabost est né en Normandie au début du XIXème siècle. Docteur et chirurgien, il devient en 1864 médecin-chef de la prison Bonne-Nouvelle. Un boulot à plein temps car les pénitenciers sont alors de véritables mouroirs où l’hygiène est vraiment le cadet des soucis.

À l’époque dans la prison de Rouen, il y a trois baignoires pour 900 détenus qui de toute façon ne se battent pas pour se laver, car la croyance est alors solidement ancrée dans la population que l’eau propage les maladies par les pores de la peau. Mais, lorsque le ministre de l’Intérieur décide de nettoyer les prisons mais sans dépenser des mille et des cents, François Merry Delabost a une idée qui va révolutionner la propreté des détenus et ensuite de tous les Français.

En 1873, le Docteur Delabost propose un système d’eau chauffée à 40 degrés par une machine à vapeur puis s’écoulant par le haut via une pomme d’arrosoir. Son nom vient du mot italien pour désigner un jet d’eau, "doccia", la douche. Cela existait chez les Égyptiens et les Grecs mais c’était très rudimentaire, un gros un esclave vous versait une jarre d’eau dessus.

Là c’est un véritable système mécanique qui est mis au point par Delabost : des douches collectives avec jet d’eau individuel. L’idée séduit immédiatement car elle permet de gagner du temps et surtout de l’argent puisque ce système consomme dix fois moins d’eau qu’un bain.

Un système généralisé et qui devient un succès

Le protocole établi par le médecin est d’ailleurs clair et précis : les détenus se placent sous le pommeau, le doucheur ouvre le robinet, l’eau imbibe les prisonniers pendant une demi-minute. On ferme ensuite le robinet, ils se frottent avec une brosse et du savon noir puis on rouvre le robinet pour rincer.

Très vite, ce système de douches communes sort de prison pour être généralisés dans les casernes. Vingt ans plus tard, c’est toute la population française qui découvre cette innovation de l’hygiène avec l’ouverture du premier bain-douche public à Bordeaux. Aujourd’hui, 8 Français sur 10 ont une douche chez eux mais seulement 6 sur 10 l’utilisent tous les jours.