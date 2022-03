Disneyland Paris : comment Christian Jank a donné naissance au célèbre château

Christian Jank est né à Münich en 1833. Il débute sa carrière professionnelle comme peintre de décors de théâtre. À ce titre, il travaille sur ceux de Löhengrin, l’opéra de Richard Wagner inspiré par le Chevalier au Cygne, un personnage de la littérature médiévale allemande. Il se trouve que le roi Louis II de Bavière, grand fan des opéras de Wagner et particulièrement de ce Löhengrin, assiste à une des représentations.

Il a un coup de foudre, surtout pour les décors de Christian Jank. Il le lui fait alors une demande étonnante, mais il était connu pour ses excentricités : concevoir et dessiner un nouveau château entièrement inspiré par l’œuvre de Wagner et la mythologie nordique.

Christian Jank se met au travail et imagine ce château de 6.000 mètres carrés, à la fois roman et néo-gothique, qui sera construit sur un promontoire rocheux de 200 mètres de haut. Il le baptise Neuschwanstein, ce qui se traduit par "nouveau rocher du cygne", en référence, vous l’avez compris au chevalier Löhengrin. En 1869, la construction débute et nécessitera 17 ans de travaux ainsi que 465 tonnes de marbre, 400.000 briques et 600 tonnes de ciment. Louis II de Bavière aura tout juste le temps d’en profiter car il meurt mystérieusement en 1886.

Et c'est ainsi qu'il inventa le château de Disneyland

Ce château de Neuschwanstein est devenu depuis le château le plus connu d’Allemagne, visité chaque année par un peu plus d’un million de touristes, dont un très célèbre : Walt Disney. En le visitant lors de vacances avec son épouse Lilian, il est émerveillé. À tel point qu’il s’en inspire totalement pour créer son château à lui, le château de la Belle au Bois Dormant, construit pour le tout premier Disneyland, ouvert en 1955 à Los Angeles, et répliqué pour notre Disneyland à nous à Marne-La-Vallée. Mieux encore, ce château va devenir le logo des films Walt Disney. Tout ça grâce donc à l’imagination de Christian Jank, cet Illustre Inconnu qui désormais ne l’est plus !