"Rain Man" : qui est Kim Peek, qui a inspiré le personnage joué par Dustin Hoffman ?

Kim Peek est né en 1951 à Salt Lake City aux États-Unis. Dès la naissance, son destin se joue : il est diagnostiqué retardé mental en raison d’une macrocéphalie. En gros, son cerveau est trop gros, ce qui sous-entend que le petit Kim ne pourra pas achever son développement physique et mental.

On propose alors de l’interner direct dans un centre spécialisé, ses parents refusent et décident de le garder avec eux. Alors certes, Kim ne parvient pas à marcher avant l’âge de 4 ans, est incapable de s’habiller seul, mais au niveau intellectuel, là, c’est carrément l’opposé. Il manifeste très tôt des capacités incroyables.

À un an et demi, Kim Peek sait lire, à 7 ans, il a déjà lu la Bible et l’intégrale de Shakespeare. Mieux, ils les mémorisent parfaitement. Plus incroyable encore, il est capable de lire une page avec son œil gauche et une autre avec son œil droit et tout ça lui prend à peine dix secondes par page. C’est un super-ordinateur humain qui pour s’amuser prend le bottin et calcule quasi-immédiatement sans se tromper la somme de tous les numéros de téléphone d’une même colonne. Si sa vie intellectuelle est très riche, évidemment celle sociale l’est beaucoup moins, jusqu’à 1984 et une rencontre qui va changer sa vie…

À Arlington au Texas où Kim a accompagné son papa pour une conférence sur les personnes au potentiel. Là il croise un certain Barry Morrow, totalement fasciné par ses capacités de mémoire qui semblent illimitées. Barry Morrow est scénariste et cette rencontre lui donne une idée de film et celle de son héros qu’il baptiste Raymond Babbitt. Kim Peek, c’est le vrai Rain Man, même si lui n’était pas autiste. Son rôle va valoir à Dustin Hoffman l’Oscar en 1988 où il remercie d’ailleurs Kim lors de son speech.

Le film récolte trois autres statuettes dont celle du meilleur scénario que Barry Morrow offre, lui, à Kim Peek. Qui ne la quittera jamais, comme un doudou, et avec laquelle, devenu célèbre grâce au film, il va donner des exhibitions dans tous les États-Unis pour faire la démonstration de ses talents incroyables. Pour son plus grand bonheur, ça l’a sorti de sa coquille, et celui des quelque 400.000 personnes qui l’ont vu en vrai avant sa mort en 2009 à 58 ans.