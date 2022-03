Sexualité : pourquoi l’invention du pneu a révolutionné notre vie sexuelle ?

En 1843, suite à leurs recherches, Charles Goodyear et Thomas Hancock inventent la vulcanisation, du nom de Vulcain, le dieu du feu et des volcans, un procédé qui va permettre enfin d’utiliser le caoutchouc en lui retirant son côté collant et en le rendant élastique et résistant. C’est une révolution.

Et immédiatement, les applications de cette invention pullulent : fils en caoutchouc, balles, bottes, bandages, bretelles et évidemment pneus fabriqués par la marque Goodyear qui n’a rien à voir au passage avec Charles. Mais en 1855, Goodyear se dit qu’avec ce caoutchouc, on pourrait aussi tenir la route au lit : ils se mettent donc à fabriquer des préservatifs lavables, réutilisables jusqu’à une centaine de fois.

Baptisé "Le Robuste" en France, il n’a pas que des avantages. Par exemple, son caoutchouc dégage une forte odeur pas vraiment excitante. Et il a tendance à rétrécir au lavage, ce qui est un peu embêtant pour l’enfiler.

Heureusement un Écossais, Charles Macintosh, va améliorer tout ça. Il invente un nouveau procédé qui permet de créer des feuilles de caoutchouc très fines. Avec elles, il se lance sous son nom dans la fabrication d’imperméables, en Angleterre d’ailleurs aujourd’hui encore, comme on dit frigidaire pour un réfrigérateur, on dit un Mackintosh pour un imperméable.

Mais ce n’est pas tout : il décide aussi de fabriquer l’été des ballons de baudruche pour les enfants. Sauf que comme l’hiver n'est pas la saison des ballons, et qu’il a toujours les ouvriers assignés à cette tâche sous la main, il leur fait faire avec la même matière des préservatifs à usage unique.

