La vente de préservatifs en chute libre depuis 2020

La vente de préservatifs subit une baisse sans précédent. Elle s'est en effet écroulée de près de 40% en l'espace de deux ans, comme l'a constaté Karex, le plus grand fabricant mondial. Un bilan catastrophique pour l'entreprise malaisienne qui en produit plus de 5,5 milliards par an.

Et pourtant, les préservatifs s'arrachaient comme des petits pains au début de la pandémie de Covid-19, à l'instar du gel hydroalcoolique ou du papier toilette. Premiers responsables de ce désamour : les confinements qui ont créé de l'anxiété et, par conséquent, une baisse de libido. Les possibilités de rencontres étaient également beaucoup plus restreintes en raison de la fermeture des bars, restaurants et discothèques.

Les ventes sont toutefois reparties à la hausse depuis le début de l'année 2022. Mais le plus grand fabricant de préservatifs essaye de se diversifier. Il tente de rebondir grâce à la production de gants en latex à usage médical.