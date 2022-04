Pourquoi l'invention de la tronçonneuse n'a rien à voir avec le bois ?

Qui dit "tronçonneuse", dit "bûcheron", "forêt" voire "massacre" pour les amateurs d’horreur. Sauf que à l’origine, si elle a été inventée à la fin du XVIIIe siècle, ce n’est absolument pas pour s’occuper du bois, mais pour s’occuper des bébés !

À cette époque donner la vie à un enfant est loin d’être aussi facile qu’aujourd’hui. L’hygiène laisse à désirer et à la moindre complication, la mère risque le décès. C’est pour ça qu’on évite la césarienne, car les risques d’infection sont alors très élevés. Et quand le bébé a du mal à sortir, on utilise une opération appelée la symphysiotomie. Elle consiste à élargir le passage pour le bébé en sectionnant en partie les fibres qui relient les os du pubis à l’avant du bassin. On fait ça au couteau, ce qui est long et surtout douloureux.

Voilà pourquoi en 1780, deux médecins-accoucheurs écossais, John Aitken et James Jeffray, inventent un nouvel outil révolutionnaire : une sorte de scie à câble, constituée d’une chaîne pourvue de dents avec une poignée à chaque extrémité une poignée. On l’enroule autour de l’os pubien et grâce à des va-et-vient, on réussit à sectionner vite et surtout avec précision.

En 1830, un orthopédiste, Bernhard Heine, perfectionne l’outil en donnant la possibilité à la chaîne de tourner sans fin. Son succès est immédiat et on l’utilise pour d’autres opérations. Et même en dehors de l’hôpital puisqu’au début du XXe siècle, un bûcheron de San Francisco se dit que ce qui marche pour scier un os pourrait marcher pour scier un tronc d’arbre, notamment celui des séquoias géants. Il adapte alors cet outil médical à la forêt qui devient la tronçonneuse.

