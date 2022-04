Comment un succès littéraire a-t-il changé le nom d'un animal ?

L'animal en question est le renard, qu'on appelait goupil jusqu'au XIIe siècle. Ce qui n’a absolument rien à voir. "Goupil" que l’on disait "gulpil" au Moyen Âge est une évolution de "vulpes", terme latin pour désigner justement un renard. Mais en 1174, le renard va pointer le bout de son museau et supplanter le goupil, tout ça à cause d’un roman : le fameux Roman de Renart qu’on a tous étudié à l’école.

Cet ensemble de récits médiévaux dont les plus anciens sont attribués à Pierre de Saint-Cloud met en scène un goupil particulièrement rusé, prêt à tout pour survivre, qui joue des tours pendables voire cruels aux hommes et surtout aux autres animaux dont sa victime préférée, le loup Ysengrin mais aussi le blaireau Gimbert ou Brun l’ours. Et le nom de ce goupil, c’est Renart. Ce Renart, version francisée du prénom allemand Reinhardt, était en fait un avocat parisien dont l’auteur voulait se moquer et c’est pour ça qu’il a baptisé ainsi son goupil.

Sauf que celui-ci a eu un tel succès populaire, il faut dire que ses victimes représentaient la bourgeoisie et la noblesse, qu’il est vite entré dans le langage. On disait pour quelqu’un de futé voire calculateur qu’il était "malin comme un Renart". Ce nom propre est donc devenu très vite un nom commun, on appelle ça une antonomase. Un nom commun dont le "t" final est devenu un "d" au XVIe siècle.

Le goupil, qui peut se consoler aujourd’hui en se disant qu’il a donné à son nom à la goupille, celle qui par exemple, empêche une grenade d’exploser. Et quel rapport avec lui ? Tout simplement parce que cette petite cheville en métal est très maligne et surtout qu’elle a un peu la forme de la queue d’un renard !

