Santé : pourquoi changer la couleur des blouses de chirurgiens a sauvé des vies ?

Si vous êtes déjà passé au bloc opératoire ou si vous avez déjà regardé des séries médicales comme Urgences ou Grey’s Anatomy, vous avez sans doute remarqué que les chirurgiens opèrent en blouses bleues ou vertes. Elles ne sont pas blanches comme ça a longtemps été le cas. C'est un changement qui a été fait pour le bien-être des patients.

À l’origine, on a choisi le blanc pour les blouses, car il représente la propreté, c’est rassurant pour quelqu’un qui va se faire triturer. Et le blanc est beaucoup plus simple à laver et surtout à désinfecter que la couleur. Pourtant en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, un chirurgien américain décide de changer de couleur. Comme les blouses blanches des médecins sur le front sont en permanence maculées de sang, cela angoisse les soldats qui viennent les consulter et ils n’ont pas besoin de ça.

Avec la blouse verte, le rouge ressort moins, c’est d’ailleurs pour des raisons d’optique qu’on n’est plus revenu au blanc depuis. Dans les blocs opératoires, il y a des lampes très puissantes et leur reflet sur le blanc avait tendance à éblouir les chirurgiens. Quand on est aveuglé, on peut facilement riper avec son scalpel et commettre une erreur médicale fatale. De plus fixer le rouge des organes à opérer puis regarder du blanc peut créer des phénomènes de persistance rétinienne, ce qui est aussi gênant quand on opère.

En fait nos yeux captent le rouge, le bleu et le vert. Comme ceux d’un chirurgien se prennent surtout une grosse dose de rouge, avoir du bleu ou du vert autour sur les blouses permet donc de reposer les yeux. On minimise ainsi les risques d’erreur et on maximise les chances de sauver des vies.

