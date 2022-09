Tourisme : pourquoi il n'y a que des draps blancs dans les hôtels ?

Si vous avez déjà passé une nuit dans une chambre d’hôtel, vous avez sans doute remarqué que niveau linge de lit, on donne rarement dans l’original et la fantaisie. Généralement c’est du blanc même si jusque dans les années 90, les hôteliers préféraient des draps colorés.

Les draps colorés avaient alors un double avantage : égayer un peu la chambre et surtout masquer les tâches ou les traces s’il en restait après le lavage. Puis, une grande étude menée auprès de clients des hôtels a complètement inversé la tendance.

On a découvert que les draps blancs créaient une sorte d’effet "halo lumineux" dans la chambre qui leur donnait l’impression qu’elle était propre et fraîche, leur faisant oublier que quelqu’un était passé avant eux…Tout le monde s’est donc mis aux draps blancs qui, en plus, ont au final bien d’autres avantages. Déjà le blanc immaculé étant assez classe, une fois dans la chambre, les clients ont l’impression que leur hôtel est plus haut de gamme que ce qu’il n’est en réalité.

Et le blanc est surtout beaucoup plus pratique : déjà les tâches sur ces draps sont plus faciles à nettoyer que celles draps couleur, il suffit de les blanchir. En n’utilisant que du blanc, pas de risque qu’une couleur puisse déteindre sur une autre au lavage, ce qui signifie linge impossible à réutiliser. Enfin, cela fait gagner du temps, et le temps c’est de l’argent pour les hôteliers, car le personnel de chambre peut repérer immédiatement sur des draps blancs et les changer, alors que c’est nettement moins évident sur des draps colorés.

