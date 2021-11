Armistice 1918 : écrit-on "11 novembre" ou "11-Novembre" ?

Le 11 novembre 1918, les Alliés et l'Allemagne signaient l'armistice, mettant fin à la Première Guerre mondiale. La France célèbre chaque année la fin de ces sanglants combats avec les cérémonies de commémoration du 11-Novembre. Vous remarquerez ici deux orthographes pour le même jour : un tiret et une majuscule d'un côté, un espace et une minuscule pour l'autre... Comment ne plus faire l'erreur ?

L'orthographe dépend de ce que vous souhaitez évoquer. Si vous faites référence à la fête de l'Armistice de 1918, les cérémonies, la commémoration, alors il faudra utiliser la graphie "11-Novembre". On écrira alors par exemple : "Emmanuel Macron a observé une minute de silence à l'occasion du 11-Novembre". La formule est la même pour les fêtes du "8-Mai" ou du "14-Juillet".

En revanche, si vous mentionnez une date, alors il convient d'écrire "11 novembre" comme n'importe quelle autre date du calendrier. Ainsi, les commémorations du 11-Novembre ont lieu chaque année le 11 novembre.