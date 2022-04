Quels sont les mots qui ne veulent plus rien dire sauf dans une expression ?

Cette chronique a commencé par un pot de crème dessert : mon fils, Robin, m’a envoyé il y a quelques jours la photo de l’envers d’un opercule de Danette. Vous allez trouver qu’on a de drôles d’échanges, dans la famille, et vous n’aurez pas tort. Mais vous allez comprendre : c’est qu’il y a un texte imprimé sur cet opercule, qui dit “Histoire à dormir debout : l’expression au fur et à mesure contient un mot qui n’existe pas : fur n’a pas de signification.”

Eh bien, c’est vrai et ce n’est pas vrai ! Evidemment, fur a un sens, simplement, on l’a oublié, car ce mot a complètement disparu de l’usage, sauf effectivement dans la locution, cet ensemble de mots, au fur et à mesure. Le mot fur, “qui n’a plus d'existence autonome, signifiait mesure, proportion, explique Larousse.fr. L'expression est donc à l'origine un pléonasme signifiant à peu près à mesure et à proportion.”

Il existe quantité d’autres mots, comme ça, qui ne veulent plus rien dire sauf dans une expression ! Les expressions, comme elles figent les mots ensemble, jouent un peu le rôle de l’ambre, cette résine fossile dans laquelle on retrouve parfois des insectes préhistoriques. Des dizaines de mots sortis de l’usage ne sont arrivés jusqu’à nous que grâce aux expressions qui les ont préservés, comme vitrifiés dans l’ambre du langage.

Les expressions jouent le rôle de l'ambre

Tenez, si on reste dans les mesures, on peut penser au prou de “peu ou prou”, façon littéraire de dire “plus ou moins”. Prou est un adverbe qui veut dire “assez” ou “beaucoup”. Lui aussi a disparu, sauf dans l’expression “peu ou prou”. Autrement, on pourrait dire : “Alexandre a bu prou de café ce matin !” Et, à mon grand dam, on a aussi oublié ce qu’est ce dam-là – et qui d’ailleurs, explique l’Académie française, devrait se prononcer comme une “dent”… ce que plus personne ne fait. Quel est donc ce dam ? C’est le châtiment des damnés. Mais le terme n’est plus utilisé que dans l’expression un peu surannée “au grand dam”.

Idem pour le courre de la chasse à courre ! Courre (attention aux deux R !) est d’ailleurs un verbe à l’infinitif, figurez-vous, c’est l’ancienne version de courir, qui n’a été conservée que dans l’univers de la vénerie.

Et avez-vous déjà entendu une chamade, amis des mots ? J’espère que non. Le mot, apparu en français au XVIe siècle en provenance de l’italien, désignait les roulements de tambour annonçant l’intention de capituler, notamment pour une ville assiégée. C’est l’image à laquelle fait référence l’expression “battre la chamade”, le roulement de tambour d’un cœur assailli par l’émotion.

Allez, un tout mignon, pour terminer : la franquette ! On ne la trouve plus que dans l’expression “à la bonne franquette”. À l’origine, au XVIIe siècle, on disait “à la franquette” tout court, et ça voulait dire “franchement”, c’est donc de la franchise que dérive cette franquette. Aujourd’hui, ça veut dire “sans chichis”. Comme ici, autour de la table de RTL Matin Week-End : on partage un café à la bonne franquette !