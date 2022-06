Quel est le seul club VIP dans lequel on n'a pas vraiment envie d'entrer ?

C'est un club où se côtoient des stars de la musique et des arts. C'est un club très fermé, autant qu’un cercueil puisque justement il rassemble des artistes qui sont tous morts au même âge : 27 ans, d’où son nom : le Club des 27. Vous allez me dire que ça n’a rien d’exceptionnel, il y a malheureusement des décès à tout âge et dans ces milieux où drogue, alcool et excès sont légion, ce n’est pas si surprenant. Certes mais ce qui l’est et qui rend ce Club particulier, c’est le nom des artistes.

Ça a commencé en 1938 avec la mort toujours inexpliquée à 27 ans de Robert Johnson, considéré comme l’un des plus grands guitaristes de blues de l’histoire, il a d’ailleurs inspiré Bob Dylan, Led Zeppelin, Eric Clapton et les Stones dont le fondateur Brian Jones est retrouvé mort dans sa piscine, en 1969. Il avait 27 ans !

Autre guitariste influencé par Robert Johnson, Jimi Hendrix, mort un an plus tard, lui aussi avait 27 ans. C’est ce décès dans des conditions mystérieuses, on parle d’un mélange d’alcool et de barbituriques, qui va définitivement créer le mythe du Club des 27. Dont les rangs vont continuer à se garnir de noms cultes, d’artistes symboles de leur génération…

En octobre 1970, mort de Janis Joplin d'une overdose à 27 ans. Juillet 1971, c'est la mort de Jim Morrison, le chanteur des Doors d'une crise cardiaque à 27 ans. En Avril 1994, c'est la mort de Kurt Cobain, le leader de Nirvana qui se suicide à 27 ans. En juillet 2011, Amy Winehouse décède des suites d'une surdose d’alcool à 27 ans. Avouez que la coïncidence est aussi morbide que fascinante. Et ce n’est pas tout, il n’y a pas que la musique qui est concernée. Le génie de la peinture contemporaine : Jean-Michel Basquiat est mort en août 1988, lui aussi d’une overdose.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info