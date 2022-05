D'où vient l'expression "pour des prunes" ?

Quand on fait quelque chose qui au final ne sert ou ne rapporte rien, on dit que ça compte pour des prunes. Et justement c’est de là que vient l’explication historique de cette expression.

On est au XIIe siècle, le roi de France Louis VII confesse avoir laissé son armée mettre le feu à une église, où s’étaient retranchés 1.300 personnes. L’abbé Bernard de Clairvaux qui vient de recueillir cet aveu offre au souverain la possibilité de se racheter. Il lui suggère, comme ça se faisait pas mal à l’époque, de partir en croisade en Terre Sainte pour prêcher la bonne parole chrétienne auprès des mécréants de là-bas. Aussitôt demandé, aussitôt fait, le roi se met en route, mais il va amèrement le regretter.

Il demande de l’aide à l’empereur byzantin qui après avoir accepté, finalement se rétracte. Quant à Conrad qui dirige l’empire germanique, il suit Louis VII, mais essuie une terrible défaite contre les Turcs qui déciment une bonne partie de ses troupes. Bon an mal an, ils arrivent à Jérusalem, dont ils décident d’instaurer le siège, en vain. Ils continuent donc direction Damas en Syrie avec comme objectif d’envahir la ville, ce qui leur a été fortement déconseillé.

Mais ils n’en font qu’à leur tête couronnée. Et ça ne loupe pas : ils sont repoussés et forcés à se retirer hors de la ville où ils découvrent des arbres fruitiers encore inconnus d’eux. Maigre consolation, de cette croisade qui a tourné au fiasco total, ils ramèneront d’Orient des pruniers et seulement ça. Au final, ils sont donc partis en expédition littéralement pour des prunes. L’expression vient donc du maigre butin de cette croisade. Et autant vous dire que le noyau de la prune, il est un peu resté dans la gorge du roi Louis VII…

