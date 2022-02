Pourquoi Ben Affleck garde un souvenir douloureux d'"Armageddon"

Armageddon, le film catastrophe de 1998 dans lequel un astéroïde qui menace de s’écraser sur la Terre doit être intercepté et détruit par Bruce Willis et ses hommes, spécialisés dans le forage de pétrole. Et parmi eux, Ben Affleck, alors 26 ans.

Il vient de triompher avec son pote Matt Damon dans le film indépendant Will Hunting qui leur a valu un Oscar mais reste encore inconnu du grand public. C’est pour ça que le producteur Jerry Bruckheimer et le réalisateur Michael Bay lui proposent le rôle du second de Bruce Willis et accessoirement petit copain de sa fille. Mais à une condition, enfin une, plusieurs à vrai dire.

Ils veulent faire de Ben Affleck, l’atout sexy d'Armageddon, alors ils lui imposent de faire des UV, de la musculation pour s’étoffer. Jusqu’ici ça va, rien de bien contraignant surtout avec un cachet de plusieurs millions de dollars. Mais là où ça coince c’est lors des essais. Michael Bay se rend compte qu’un truc ne va pas : les dents de Ben Affleck.

Il aime filmer ses acteurs légèrement par en-dessous, sous le menton, il trouve que ça leur donne un air héroïque. Sauf qu’avec le futur Batman, ça ne le faisait pas, dixit le réalisateur : "Ben avait des petites dents de bébé. Alors je l’ai envoyé chez mon dentiste !"

Ben Affleck a passé 8 heures par jour pendant une semaine chez le dentiste, le temps qu’il lui corrige toutes les dents en lui posant des facettes toutes blanches. Résultat : un sourire sexy, mais une facture de 20.000 dollars. Elle a été largement remboursée puisque Armageddon a rapporté 553 millions de dollars dans le monde entier.

