Pourquoi s'embrasser sur la bouche est bon pour la santé ?

Sauf évidemment quand on a un virus qui peut se transmettre par la salive. Mais sinon, au-delà de son aspect amoureux, il est bon pour nous ce bisou sur la bouche, le "french kiss" comme l’appellent les Anglo-Saxons alors qu’en fait il vient d’Inde. On le retrouve d’ailleurs dans le Kamasutra. Ses bienfaits sont même au-delà de ce qu’on peut imaginer.

Déjà, comme les lèvres sont des zones érogènes, quand les vôtres touchent celles de votre partenaire, il se produit une décharge d’ocytocine, surnommé "l'hormone de l’amour", et de dopamine, qu’elle on a baptisé "hormone du bonheur".

Bon, on ne crache pas dessus. Et justement à ce propos, quand on s’embrasse, on échange de la salive et ça aussi c’est bon pour la santé. On a calculé que durant un baiser de 10 secondes, on se refile mutuellement 80 millions de bactéries, ce qui renforce l’immunité des deux "embrasseurs". Et ce n'est pas fini !

Quand on roule une grosse pelle à pleine bouche, cela augmente le flux de salive, ce qui permet de nettoyer la plaque dentaire. C’est une sorte de mini-détartrage. Et ça fait aussi faire du sport puisqu’un baiser mobilise 30 muscles, là où la bise sur la joue n’en fait bosser que deux. Bon après, pour vraiment maigrir en s’embrassant, faut y passer du temps car une minute de bisou avec la langue, ça brûle 3 calories. Mais bon quand on aime, on ne compte pas, les calories entre autres.

