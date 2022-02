Pourquoi les tirelires ont-elles une forme de cochon ?

Ce petit cochon rose avec une fente pour y glisser des pièces, le fameux "nourrin" de Maître Capelo dans les Jeux de 20 heures sur la 3 pour les plus anciens. Mais pourquoi c’est cet animal qui a été choisi pour stocker nos économies ? Tout simplement pour une histoire de vocabulaire.

Au XIe siècle en Angleterre, on fabrique des poteries qui sont un peu des fourre-tout où l’on range beaucoup de choses, y compris de l’argent. Elles sont faites avec une argile orange qu’on appelle "pug". Cela s’écrit "p-y-g-g", mais en anglais d’alors ça se prononce "pug". Et puis la langue britannique, comme la langue française, se transforme au fil des siècles.

Au XVIIIe, "pug" finit par se prononcer "pig". "Pig" qui est aussi le mot pour dire "cochon". Et comme les matériaux aussi évoluent, l’argile orange est remplacée et on utilise pour faire ces fameuses jarres plutôt du verre ou de la porcelaine. Et il ne reste bientôt dans le langage que le sens porcin du mot "pig". C’est à ce moment que le cochon finit par devenir le symbole de la tirelire et lui donner sa forme, ce qui tombe bien, car certains paysans du Sud de la France prenaient carrément leur cochon pour une tirelire !

Ils lui faisaient avaler les pièces d’or qu’ils avaient réussi à mettre de côté pour les planquer. Et quand ils tuaient le porc pour vendre sa viande ou la manger, ils récupéraient l’argent. Pourquoi faisaient-ils ça ? Ça leur permettait d’éviter de payer des impôts dessus et accessoirement de dépenser inutilement ces économies.

