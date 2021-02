Pourquoi "MTV Unplegged in New York" est-il l'album le plus intime de Nirvana ?

publié le 09/02/2021 à 22:00

L'album MTV Unplugged in New York sort en novembre 1994. Quelques mois avant la parution de ce qui reste encore aujourd'hui comme l'un des albums marquant des années 1990, le leader du groupe, Kurt Cobain s’était suicidé d’une balle dans la tête, dans sa maison de Seattle à l’âge de 27 ans. Il avait laissé un mot à ses côtés : "Je n'ai plus la passion, donc souvenez-vous, mieux vaut brûler d'un coup que se consumer à petit feu" citant la chanson Hey Hey My My, de Neil Young.



Les autres membres du groupe, Dave Grohl et Krist Novoselic, très éprouvés par la mort de leur ami, sont alors incapables de faire le tri dans leurs enregistrements lorsque le label leur demande de réunir des morceaux live pour un album hommage. Ils décident alors de publier sur un disque l’ensemble de l’enregistrement de l’émission MTV Unplugged qu’ils avaient enregistré en novembre 1993.

En 1993, Nirvana est l’un des groupes les plus en vue du moment. En seulement 3 ans, ils sont devenus incontournables de la scène rock. Mais leur dernier album In Utero, qui venait tout juste de sortir ne marchait pas si bien et les ventes étaient décevantes. C’était en partie pour cette raison que le groupe accepte de participer à l’émission d’MTV. Le groupe s'installe sur une scène aménagée dans les studios de Sony Music, à New York. Le principe : jouer en version "unplugged", c’est-à-dire débranchée, acoustique.

Un album intimiste, sous certaines conditions

Eric Clapton, ou Pearl Jam se sont déjà prêtés au jeu de cette émission. Mais Nirvana pose ses conditions. Ce sont eux qui décident des titres et des invités. C’est aussi eux qui imposent les décorations : une ambiance funèbre avec Lys blancs, lustre en cristal et chandelles noires, "comme pour un enterrement" dira Kurt Cobain. Ce dernier insiste même pour brancher sa guitare acoustique sur son ampli et ses pédales d’effets.



Le groupe veut aussi que le concert soir filmé en une seule prise, contrairement à ce qui avait été fait pour les autres artistes. Un enregistrement dans une ambiance tendue donc entre Kurt Cobain et la production. Sur les 14 chansons qu’ils interprètent, 6 sont des reprises, dont The man who sold the world, tirée de la chanson de David Bowie, sortie en 1970. Cobain adorait cette chanson et l’album de Bowie The man who sold the world faisait partie de ses albums préférés.



Ils reprennent également About a girl, chanson extraite de leur premier album Bleach, sorti 3 ans plus tôt. Une chanson écrite par Kurt Cobain à propos d’une fille, sa petite amie de l’époque, Tracy Marander. C’est cette chanson qui est choisie pour ouvrir le concert. Leur interprétation acoustique a supplanté la version de l’album Bleach.

La diffusion de l’émission le 12 décembre 93 va cartonner et relancer l’album de Nirvana. Il deviendra aussi culte que les images de concert et se vendra à près de 7 millions d'exemplaires, devenant alors l'album posthume le plus vendu au monde.