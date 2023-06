Pourquoi un ado de 13 ans est entré dans l'histoire des Etats-Unis et même du monde entier ?

Il s’appelait Benny Benson. Ce gamin d’origine suédoise et esquimau avait eu une enfance terrible dans les années 1920, sa maman était décédée d’une pneumonie et dans la foulée, l’incendie de sa maison avait obligé son père à le placer lui et ses frères dans un orphelinat. C’est dans l’école où il se rend, qu’il décide de participer à un concours assez étonnant…

L’Alaska où vit Benny n’est alors pas encore un état américain, mais seulement un territoire racheté aux Russes en 1867 pour l’équivalent de 120 millions de dollars actuels. Son gouvernement, pensant qu’avoir un drapeau officiel aiderait à devenir un vrai État, décide alors d’organiser un concours national pour le créer. Le principe est simple : dessiner soi-même le drapeau avant de le proposer à un jury. 700 écoliers y participent, dont Benny Benson et c’est son dessin qui est retenu. Incroyable mais vrai, son esquisse devient le drapeau officiel de l’Alaska.

Le garçon avait choisi la couleur bleue pour rappeler le ciel de l’Alaska, mais aussi le myosotis, qui est l’emblème floral du pays. S’inspirant du ciel la nuit dans le Grand Nord, il avait aussi dessiné les sept étoiles en forme de casserole qui forme la Grande Ourse, symbole de force. Et une huitième étoile, plus grosse, l’Etoile Polaire qui signifie un futur meilleur pour l’Alaska. Benny Benson a empoché 1.000 dollars mais surtout, il est entré dans l’histoire des Etats-Unis, et même du monde en étant la personne la plus jeune à avoir dessiné un drapeau officiel. Inauguré en juillet 1927, cela n’empêchera pas l’Alaska d’attendre 32 ans pour devenir enfin le 49e état américain. Comme quoi, ça, contrairement au drapeau, ça n’a pas été un jeu d’enfant !

