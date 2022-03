Pourquoi toucher du bois est censé porter chance ?

Quand on veut qu’un vœu se réalise ou qu’on ait de la chance, quand on n’a pas un trèfle à 4 feuilles sous la main ou un fer à cheval, on cherche du bois, une porte, une table ou au pire notre crâne. Cette coutume, cette superstition, ça fait plus de 2.600 ans qu’on la pratique.

Cela remonte au temps des Perses vers -660 avant Jésus-Christ. Comme il fallait du bois pour allumer une flambée, ils étaient persuadés qu’Atar, le génie du feu résidait dans le bois. Donc le toucher servait à s’attirer ses bonnes grâces.

Plus tard les Grecs ont continué à faire du bois quelque chose de sacré, tout simplement car ils avaient remarqué que la foudre frappait les arbres. Et comme pour eux, les éclairs étaient une manifestation de Zeus, toucher le bois, c’était une façon de montrer son respect au dieu Suprême.

Pour les Chrétiens aussi, le bois avait une valeur divine. Ils ont récupéré cette tradition païenne pour la coller sur Jésus-Christ, crucifié sur une croix en bois. Toucher du bois était donc une sorte de prière silencieuse, une façon de demander à Dieu d’exaucer ses prières. Il n’y avait pas de raison que ça marche, puisque Jésus, après être mort sur la croix avait fini par être ressuscité par son Père qui est aux cieux.

Notez cependant que dans l’espoir d’être exaucé, on ne traite pas le bois de la même manière partout. En France, on le touche, en Allemagne, on le tape trois fois, en Pologne aussi une seule fois, mais il ne faut surtout pas que ce bois soit peint. Quant aux Italiens, eux qui sont pourtant parmi les plus croyants au monde, ce n’est pas du bois qu’ils touchent mais du fer.

