"Harry Potter" : le tour de magie de Daniel Radcliffe pour échapper aux paparazzi

En 2007, en marge d'Harry Potter, Daniel Radcliffe s’est installé à New-York pour y jouer la pièce de théâtre Equus. Très vite, les paparazzi ont localisé l’endroit où il vit et là c’est un véritable enfer : il est photographié nuit et jour. Et contrairement à Harry Potter, il n'a pas de cape d’invisibilité, il a donc une idée géniale !

Chaque fois que Daniel Radcliffe sort de chez lui ou du théâtre où il joue, il décide de mettre exactement la même tenue : même chapeau, même pantalon, même chaussures et même blouson qu’il ferme jusqu’en haut pour qu’on ne puisse pas voir qu’il a éventuellement changé de tee-shirt.

Résultat : quand un paparazzi le shoote, matin, midi ou soir, il fait exactement la même photo et idem pour ses collègues. Du coup forcément ces clichés n’ont aucun intérêt donc aucun journal ne les achète. Ce petit manège va durer 6 mois, au bout desquels les photographes dégoûtés vont finir par lâcher la grappe d'Harry Potter ! Et pas seulement la sienne puisque Brad Pitt et Katy Perry vont eux aussi par la suite la stratégie Radcliffe pour frustrer les paparazzi.

C'est un peu contraignant certes au niveau du style et du look mais quand même plus pratique que ce que faisait à une époque Taylor Swift. La chanteuse américaine, elle, sortait de chez elle dans une grande valise portée par ses gardes du corps.

