Jésus : qui était Julius Pantera, "le père" de Jésus, selon des historiens ?

Comme c’est bientôt Noël, il faut un récit de circonstance, l’histoire d’un personnage où se mêlent les miracles, la légende et la foi sur fond de découvertes archéologiques. Je vous emmène sur les traces d’un personnage difficile à suivre. Je fais le pari fou, grâce aux recherches récentes des meilleurs historiens et théologiens, de vous raconter sur RTL la vie d’un homme nommé Jésus.

Le début de l’histoire, c’est le moment le plus compliqué. Elle commence en Galilée, un territoire situé au nord de la province romaine de Judée. Auguste, le fils adoptif de Jules César, règne alors sur le vaste empire romain qui englobe toutes les rives de la Méditerranée.

Dans la petite bourgade de Nazareth, vit une jeune fille nommée Marie. Elle a environ 16 ans et elle est juive. Selon les différents évangiles et notamment celui de Saint-Luc, elle aurait un jour reçu la visite de l’ange Gabriel qui lui fait une étonnante déclaration : "Je vous salue Marie pleine de Grâce, le Seigneur est avec vous, etc etc... Vous êtes enceinte du fils de Dieu et vous l’appellerez Jésus."

Joseph a sauvé Marie du déshonneur

J’aime autant vous dire que la jeune Marie est très perplexe car elle n’a jamais connu un homme au sens biblique du terme. L’ange la rassure et lui promet qu’il s’est déjà entretenu avec un charpentier nommé Joseph. Cet homme est très bon et très pieux, il l’épousera pour la sauver du déshonneur.

En effet, dans cette société antique, il est impossible d’être une fille-mère. Les enfants dépendent de leur père. C’est qu’on appelle le patriarcat. Marie serait donc tomber enceinte des œuvres divines, sans l’action physique d’un homme fait de chair et de sang. C’est que les scientifiques appellent la parthénogénèse mais a priori, aucune femme humaine n’est capable d’accomplir ce petit prodige biologique.

Julius Pantera est un soldat romain

Depuis l’Antiquité, il existe plusieurs controverses sur la naissance de Jésus. Certains racontent que Marie aurait eu une liaison avec un légionnaire romain du nom de Pantera. Évidemment, je respecte tous ceux qui pensent que Pantera a été inventé par les ennemis du Christ. Mais, les historiens ont découvert au bord du Rhin, à la fin du XIXe siècle, une pierre tombale sur laquelle était gravée l’inscription suivante : "Tiberius Julius Abdes Pantera (originaire de Sidon), (mort à) 62 ans, Soldat ayant 40 ans de service, (membre) de la première cohorte d’archers, repose ici."

Pour être plus clair, ce Pantera est un soldat romain contemporain de Marie et originaire de Sidon en Galilée. L’historien John Tabor, dans sa biographie de Marie, a démontré qu’ils étaient quasiment voisins au moment où Marie serait tombée enceinte. Les historiens ont établi que la cohorte de Pantera a séjourné en Orient avant de passer en Europe à partir de 6 av. J.-C. Ce Julius Pantera pourrait donc être le père de Jésus. En effet, Jésus n’est pas né en l’an 0, c’est une création tardive du calendrier. Il est né avant la mort d’Hérode le Grand qui elle, a eu lieu en 4 avant J.-C.

Jésus serait né un soir où brillait dans le ciel la fameuse étoile qui aurait guidé les rois mages. Selon les astronomes, un phénomène rarissime a été observé dans le ciel de Judée en 7 av. J.-C. : l’alignement de Jupiter et de Saturne s’est produit trois fois cette année-là. Ce qu’on appelle la "triple conjonction" a donné l’impression d’une énorme étoile inconnue scintillant dans le ciel.