204. Pourquoi a-t-on plus envie de faire pipi quand on arrive chez soi ?

On a tous et toutes fait cette expérience désagréable voire douloureuse. Quand on a une envie plus que pressante, c’est au moment où l’on arrive devant sa porte qu’elle devient encore plus forte alors que paradoxalement on est sur le point d’être libéré, délivré et d’aller enfin vider notre vessie.

Cette bizarrerie urinaire n’est pas une vue de l’esprit, elle a été étudiée et expliquée par des scientifiques qui lui ont donné même le nom poétique de "syndrome du paillasson". En gros, c’est la faute de notre cerveau.

Il est victime d’une sorte de réflexe de Pavlov. Ce scientifique russe avait prouvé qu’en stimulant des chiens avec une clochette quand il leur amenait à manger, au bout d’un moment, rien qu’au son de cette cloche, les chiens salivaient alors qu’il n’apportait aucune nourriture. Là, cela n'a rien à voir avec de la pâtée.

Notre cerveau a enregistré l’information qu’au moment lorsqu'on est devant notre entrée, il peut y avoir urgence toilettes ! Et donc à chaque fois qu’on arrive chez nous, il nous le rappelle brièvement, surtout que notre vessie ne l’aide pas. Elle envoie en permanence des informations sur son état de remplissage. Bon notre système nerveux fait le tri et ne prévient le cerveau que lorsqu'un certain niveau est atteint, le niveau "si tu passes devant des WC, il n'y a pas le feu, mais vas-y ce sera fait".

Mais là où ça se complique, c’est que le stress ou le fait d’être pressé par exemple, fait que parfois le cerveau interprète mal l’info envoyée par la vessie et pense qu’il faut urgemment la vider alors que ce n’est pas encore le cas.

