À force de l’utiliser à longueur de temps, en moyenne 4h48 par jour, tout un tas de pathologies parfois inquiétantes ont fini par apparaitre et il n’est pas impossible que certaines nous concernent… Par exemple, le text-neck, neck comme "cou" en anglais, car cette affection touche nos cervicales qui morflent à force d’avoir la tête penchée en avant sur l’écran de notre smartphone.

La conséquence, c’est une fragilité qui entraine des blocages et des torticolis à répétition. Autre partie du corps secouée par l’abus d’écran, ce sont les yeux touchés par ce qu’on appelle le syndrome de l’œil sec.

En clair, à trop regarder nos smartphones, la vision finit par se troubler et on a ce sentiment d’avoir du sable dans les yeux et que ça brûle… Au niveau des mains aussi, le portable fait des dégâts. On a ainsi constaté une recrudescence, à force de répétitions, des tendinites du pouce, très sollicité quand on utilise son smartphone. Avec à terme, un risque d’avoir du mal en vieillissant à saisir les objets. Mais il n’y a pas que notre physique qui souffre de l’abus de portable. Il y a aussi notre cerveau !

À écouter 471. Pourquoi notre smartphone peut vraiment nous rendre malades ? 00:02:13

Ce dernier est victime du syndrome du "téléphone fantôme", constaté après une étude américaine menée chez 9 utilisateurs sur 10. De quoi s’agit-il ? Une hallucination ! L’impression que notre smartphone vibre dans notre poche alors qu’il ne le fait pas. Pire même alors qu’il n’est même pas dans notre poche !

Les scientifiques n’ont pas vraiment d’explication à ça, ils pensent que les signaux électriques permanents seraient en interaction avec notre système nerveux et le perturberaient. Quand on dit qu’on est scotchés à nos portables, en fait c’est pire : on a carrément fusionné avec lui ! Et cette drogue dure, c’est le cas de le dire, c’est dur d’en décrocher !

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info