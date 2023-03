Pourquoi les Dragibus s'appellent-ils comme cela ?

En ce dimanche, on vous explique pourquoi en matière de bonbons, les Français aiment "avoir les boules"… Au sens propre. Et même les boules multicolores, car cette année, ce sont les 50 ans d’un des bonbons préférés des Français : les Dragibus de Haribo.

Le confiseur allemand a été créé par Hans Riegel à Bonn. D’où le nom Haribo. Mais c’est sa filiale française qui a créé le Dragibus en 1973, en s’inspirant des Jelly Beans américains. D’ailleurs, ça a l’air étonnant comme ça, mais c’est vrai : la France est le seul pays au monde où il y a des Dragibus. Et où ils sont fabriqués, près d’Uzès dans le Gard.

Pourquoi s'appellent-ils comme cela ? "Dragi", c’est pour dragée, car ils sont conçus suivant le même principe : une coque dure en sucre qui entoure un bonbon gélifié. Et le "bus" au bout parce que dans les années 1970, y a une mode des mots en "bus".

En moyenne d’ailleurs, chaque Français mange 3,3 kilos de bonbons par an. Soit 750 Fraises Tagada ou 780 Dragibus, ça dépend des goûts. On est le 10ᵉ plus plus gros consommateurs de bonbons au monde. Loin derrière les numéros 1 qui ne sont pas les Américains, étonnamment. Ils consomment à peu près pareils que nous. Non, ce sont les Danois avec 6 kilos et demi par habitant.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info