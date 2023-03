Pourquoi le tout premier Français à devenir une star à Hollywood n'était ni un homme, ni une femme ?

Après la 95e cérémonie des Oscars, retour sur le tout premier représentant de la France à Hollywood. Il ne s'agissait ni d'un homme, ni d'une femme, mais d'un chien. L'animal de compagnie est né à Firley, en Lorraine, en septembre 1918. Il est un miraculé : lui, sa mère et quatre autres chiots ont survécu de justesse au bombardement du camp allemand dans lequel leur chenil était installé.

Le chien est recueilli par un caporal de l'armée américaine, Lee Duncan. Il adopte l'animal et une de ses sœurs, et les nomme Nénette et Rintintin. Deux noms qui rappellent ceux donnés aux poupées porte-bonheur donnés par les filles lorraines à leur chérie partant au front.

Rintintin devient une star des premiers westerns

Le prénom de l'animal est devenu célèbre grâce à une série télévisée, "Les aventures de Rintintin", produite aux États-Unis dans les années 1950. Le chien à l'image est l'arrière-arrière petit-fils du berger allemand adopté à la fin de la Première Guerre mondiale. Ce dernier a également fait du cinéma : engagé dans des concours, il impressionne le grand producteur Darryl Zanuck en sautant une barrière haute de quatre mètres.

Rintintin joue dans une série de 32 westerns, de 1922 à 1931, et devient une immense star. Le chien gagne 70.000 dollars de l'époque par an, ce qui revient à 1,3 millions de dollars actuels. Il a même sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. Sa popularité ira même jusqu'à répandre une légende urbaine : il aurait été proposé pour l'Oscar du meilleur rôle masculin. Mais c'est une légende : Rintintin n'a jamais été nommé, seul le patron du studio Warner a inscrit le nom du chien sur un bulletin pour plaisanter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info