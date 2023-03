Pourquoi un sandwich a failli coûter 30 millions d'euros aux Etats-Unis ?

On est en 1964, la NASA prépare la mission Gemini 3 avec à son bord Alan Shepard, premier Américain à avoir été dans l’espace, et Tom Stafford. Sauf qu’au bout de 6 semaines d’entraînements, Shepard se plaint de vertiges et de nausées. Il est atteint du syndrome de Ménière (une tension artérielle dans l’oreille interne). Il est interdit de vol.

Heureusement, la Nasa a prévu un "équipage de secours". C’est donc Virgil Gus Grissom qui s’envole avec John Young le 23 mars 1965. C’est la première fois que deux Américains partent dans l’espace ensemble.

Un vol de 6 heures pour tester la capsule. Voler dans l’espace, apparemment ça creuse et au bout d’un moment Young sort un sandwich au corned-beef de sa combinaison à la grande stupéfaction de son coéquipier.

Pour entendre la fin de l'histoire, écoute l'épisode ci-dessus.

