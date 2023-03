Une start-up française crée un masque anti-bruit qui permet de téléphoner sans être entendu

La start-up Skyted, basée à Toulouse, a créé un petit bijou de technologie. Son PDG, Stéphane Hersen explique que c'est une "bulle de son". Ce masque a fait des émules au dernier CES en janvier, le salon de l'innovation et de la technologie à Las Vegas.

Que ce soit auprès des particuliers ou pour les entreprises (comme les call centers par exemple), ce masque pourrait avoir le même succès que les écouteurs sans fil. C'est en tout cas le souhait du fondateur de Skyted.

Comment fonctionne-t-il ? On met simplement le masque devant la bouche. Le prototype a une grosse coque marron avec des micros dedans (et des trous pour bien respirer). On peut alors parler sans être entendu.



Skyted a utilisé un absorbeur de sons breveté par l’ONERA, l'équivalent du CNRS pour l’aérospatiale. Le matériau, appelé Leonar, est utilisé pour réduire les bruits de moteur d’avion.

D’ailleurs c’est en discutant avec des dirigeants d’une compagnie australienne d’aviation que Stephane Hersen a eu l’idée de ce masque. Un trajet de 20 heures sans escale, reliant Londres à Sydney, était dans les tuyaux. Il fallait permettre aux voyageurs de communiquer pendant ce temps-là.

Les préventes commencent en mai prochain. Le prix du masque ? 499€, avec une réduction de 50% pour le lancement.

