C’est leur nom le plus répandu même si à travers le monde, elles en ont bien d’autres, tout aussi exotiques. Au Québec, on les appelle les gougounes, au Tchad les papas, en Belgique les slashes et dans les pays anglo-saxons, les flip-flop, vu que c’est le bruit qu’elles font, et les chipchip en Egypte, le pays où elles sont nées.

Leur invention date de l’an 3.000 avant Jésus-Christ au temps des pyramides, plus précisément de leur construction, car les ouvriers qui travaillaient dur en plein soleil en avaient assez de se brûler les pieds sur le sable chaud. Ils ont donc eu l’idée de les protéger avec une semelle de papyrus et une simple lanière pour la maintenir. Cette sandale toute simple mais bien pratique a ensuite été adoptée par les Romains, les Perses et a poursuivi sa conquête du monde jusqu’au Japon où elle a donné naissance à la zori, la sandale traditionnelle japonaise portée avec le kimono. C’est d’ailleurs en Orient qu’elle va prendre le nom sous laquelle on la connaît dans le monde entier : "tong".

Lors de la guerre du Vietnam, les G.I. américains découvrent aux pieds des Vietnamiens qui travaillent dans les rizières cette drôle de sandale avec une lanière en "v". Comme elle n’a pas de nom pour eux, ils décident de la baptiser "thong", qui veut dire "lanière" en anglais. Avec le temps, le "h" a sauté et la tong est restée.

C'est aux Américains que l'on doit son nom et aux Brésiliens son triomphe planétaire car du côté de Rio, elle est apparue dans les années 20, dans sa version bricolée en caoutchouc, simple, résistante et pas chère donc idéale pour les habitants des favelas. Et quand en 1962, la marque Havaianas pompe l’idée et dépose officiellement le brevet de cette tong en caoutchouc, là, le carton est mondial. La preuve, depuis sa création, elle en a vendu 4 milliards de paires, dont 4 millions par an chez nous en France.

