À l'occasion de Pâques, Entrez dans l'Histoire vous emmène sur les traces de Jésus. C'est l’histoire d’un personnage où se mêlent les miracles, la légende et la foi sur fond de découvertes archéologiques.

C'est un personnage que tout le monde connaît sans vraiment le connaître, un faiseur de miracles, un guérisseur, un messie dont on ne saurait dire s’il est un homme ou un Dieu. C'est d'ailleurs pendant les noces de Cana que Jésus réalise son premier miracle en changeant de l'eau en vin.

"Les noces de Cana c'est un grand mariage et il s'avère qu'à un moment, la mère de Jésus lui dit : 'On va manquer de vin'. Ce à quoi il aurait répondu : 'Laisse-moi tranquille, femme', en substance", précise Virginie Girod, docteur en Histoire et spécialiste de l'Antiquité, au micro d'Entrez dans l'Histoire. "Mais, il faut agir, donc, Jésus fait apparaître du vin, alors qu'il n'y en a plus. Alors nous les Antiquisants (personnes intéressées par l'Antique), on s'est penchés sur ce miracle, parce que, pour le coup, il est facile à élucider", ajoute Virginie Girod.

Jésus maîtrisait "la dissolution de la pâte de vin"

"Dans l'Antiquité, le vin est conservé dans des dolia, des jarres gigantesques, où on conserve en réalité une sorte de purée de vin qui a un petit côté vinaigre épais avec des épices, des aromates et pour le boire il faut le diluer (...) donc il faut rajouter une certaine quantité d'eau dans le vin et plus on met d'eau, plus on perd la qualité du vin", précise l'auteure de 40 femmes qui ont marqué l’histoire par leur volonté d’exister.

"Donc manifestement, Jésus faisait partie des gens qui maîtrisaient la dissolution de la pâte de vin pour en faire une boisson buvable. Et ce qu'on pense c'est qu'il s'est levé à ce moment-là, qu'il est allé voir les serviteurs de Cana et qu'il a ordonné une dilution très précise pour pouvoir resservir du vin aux invités", révèle Virginie Girod dans Entrez dans l'Histoire. "Donc là pour nous historiens de l'Antiquité, il n'y a pas particulièrement de mystère", conclut-elle