publié le 25/01/2021 à 15:20

C'est un poison qui aurait fait des millions de victimes lors de la guerre du Vietnam et même au-delà. Appelé "agent orange", en référence aux bandes de couleurs qui étaient peintes sur les fûts de stockage, cet herbicide a été utilisé par l'armée américaine, déversé sur des hectares de forêts au Vietnam et au Laos.

Une femme, une Franco-vietnamienne de 80 ans, a réussi l'exploit de trainer en justice les multinationales agrochimiques, accusées d'avoir fourni l'armée. Et le procès s'ouvre ce lundi 25 janvier à Évry, près de Paris.

La première fois que Tran To Nga a respiré de l'agent orange, c'était en 1966 près d'une base américaine dans le sud du Vietnam : un nuage blanc, une odeur âcre. Les conséquences arrivent pourtant très vite. "Quand on a reçu les épandages, on ne savait pas que ça pouvait donner des conséquences à l'être humain", raconte-t-elle.

"De génération en génération, on transmet ce poison"

Deux ans après, Tran To Nga perd sa première fille qui naît avec une grave malformation cardiaque. "De génération en génération, on transmet ce poison à tous mes petits enfants. Mes enfants ont aussi une maladie génétique et une malformation dans les globules rouges", précise l'octogénaire. Elle-même développe une maladie génétique et des problèmes respiratoires. Tout ça à cause de l'agent orange, selon elle.

En 2014, elle porte plainte contre les industriels américains. Six années de procédure, 19 audiences préliminaires, mais Tran To Nga ne veut rien lâcher. Une expertise médicale sera surement demandée au procès aujourd'hui. Tran To Nga est prête à s'y soumettre, ainsi que toute sa famille.