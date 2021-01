Limoges : un cas rare mortel de la rage transmise par une chauve-souris identifié

publié le 08/01/2021 à 13:12

C'est un cas rare. Un homme d'une soixantaine d'années est décédé de la rage transmise par une chauve-souris au CHU de Limoges, en août 2019.

L'information a été révélée par le site mesvaccins.net ainsi que par Le Populaire du centre mardi 5 janvier, et a été confirmée par l'AFP mercredi 6 janvier. L'homme avait succombé à une encéphalite d'origine inexpliquée. Ainsi, des examens avaient été pratiqués post-mortem pour déterminer l'origine de son inflammation du cerveau.

Selon Laurent Dacheux, responsable adjoint du centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur, "cela fait 35 ans qu’un décès de ce type n’était pas arrivé dans le monde. Et en France métropolitaine, il s’agit bien d’une première".

Selon Claire Genet-Villéger, responsable du centre antirabique au sein du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire limousin, c'est une situation exceptionnelle. Elle explique "qu'entre 1970 et 2019, 25 cas de rage humaine ont été recensés en France. Sur ce nombre, 22 étaient importés et concernaient des voyageurs, un cas s'est produit après une greffe de cornée prélevée sur un donneur non diagnostiqué et un autre cas a en effet été transmis par une chauve-souris "vampire" en Guyane.

La rage officiellement éradiquée en France depuis 2001

Seulement trois cas de transmission par un chiroptère en Europe ont été confirmés depuis les années 80. Claire Genet-Villéger ajoute que "les cas de rage après morsure ou griffure de chauve-souris sont extrêmement rares". Le cas est exceptionnel, d'autant plus "qu'en France, la rage est officiellement éradiquée depuis 2001", rappelle Laurent Dacheux.