Pourquoi le poireau est-il devenu un symbole du Pays de Galles ?

Samedi 18 mars, le XV de France affrontera le Pays de Galles pour son dernier match du Tournoi des Six Nations. Mais pourquoi les Gallois sont-ils surnommés le XV du poireau ?

Si vous suivez le rugby et le Tournoi des Six nations, vous avez remarqué que chaque équipe a son emblème : les Anglais la rose, les Français le coq et le Pays de Galles le poireau. C'est grâce à lui que le Pays de Galles a remporté une des plus grandes batailles de son histoire.

Selon la légende, au VIe siècle, David de Ménevie, devenu saint patron du Pays de Galles, est en guerre pour repousser les Saxons qui veulent envahir les terres galloises. À l'époque, les combattants n’avaient pas d’uniformes distinctifs, ils étaient tous en armure et il était parfois difficile de savoir si on affrontait un allié ou un ennemi. Alors comment faire ? David de Ménevie a eu une idée géniale.

Apercevant un champ de poireaux à proximité du champ de bataille, il a demandé à chacun de ses hommes d’en prendre un et de le fixer au sommet de leur casque pour pouvoir se distinguer des envahisseurs. Les Gallois ont remporté le combat et le poireau, sorte de porte-bonheur, est devenu le symbole du pays.

Aujourd'hui, le poireau est présent sur les pièces de monnaie, sur le drapeau puisqu’il est couleur poireau, vert et blanc, couleurs officielles des Tudor, la famille royale originaire du Pays de Galles. Sur le drapeau figure un dragon rouge, autre symbole gallois. Il est lié à un rêve de Merlin l’Enchanteur qui aurait vu en songe un dragon sauveur du pays.

Le poireau est aussi présent sur la coiffe des soldats gallois actuels sous la forme de plumes vertes et blanches. Dernière chose, si la France gagne contre le Pays de Galles, le fantasme des syndicats et de l’opposition va se réaliser : battre Macron. Puisque Macron, c’est le nom de l’équipementier italien des Gallois !

