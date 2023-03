Pourquoi vos narines sont rarement bouchées en même temps ?

Ce n’est pas un hasard, si l'une de nos deux narines se bouche plus vite que l’autre. Il y a une vraie raison physiologique à ça. Certes, nos narines sont jumelles et fonctionnent ensemble, mais pas en même temps. Elles se relaient en alternance pour gérer notre respiration. Elles ont du boulot puisqu’on estime que l’on inhale en moyenne 12.000 litres d’air par jour. De quoi

remplir une camionnette utilitaire.

Concrètement, on ne s’en rend pas compte, mais lorsque l’on respire, une narine s’ouvre plus que l’autre : ¾ d’un côté et à ¼ de l’autre. Cette alternance n’est pas à chaque respiration, mais intervient en moyenne toutes les 2h30. C’est pour cela que l’on ne s’en rend pas compte. Mais cela explique pourquoi on a généralement une seule narine bouchée.

En effet, quand on est enrhumé, notre nez produit plus de muqueuse. Trop pour la narine la moins ouverte au moment du cycle nasal. Elle se retrouve donc bouchée pendant que l’air passe encore dans l’autre, plus ouverte.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info