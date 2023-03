Tournoi des 6 Nations : dans quels scénarios le XV de France peut-il conserver son titre ?

Auteur d'une rencontre historique à Twickenham ce samedi, le XV de France a terrassé l'Angleterre (53-10) pour son avant-dernier match des 6 Nations. Les Bleus, à deux vitesses dans cette compétition, continuent de talonner au classement une Irlande irréprochable, invaincue en 4 matches. Premier avec 19 points, le XV du Trèfle entrevoit son premier titre depuis 5 ans, et peut-être le 4e Grand Chelem de son histoire.

Derrière, avec 15 points, l'équipe de France tenante du titre, battue à Dublin le 11 février dernier, voit ses chances s'amenuiser. Le XV de France a pourtant une infime chance de conserver son titre. Même si cela relève du miracle, 3 scénarios permettraient à la France de remporter ce tournoi des 6 Nations. Quoi qu'il en soit, pour leur dernier match, les Bleus doivent absolument s'imposer face au Pays de Galles ce samedi 18 mars et l'Irlande doit s'incliner contre l'Angleterre, ce qui s'annonce clairement plus compliqué.

Mais ce n'est pas tout. Les hommes de Fabien Galthié doivent s'imposer contre le XV du Poireau avec le bonus offensif (au moins 4 essais marqués) et l'Irlande doit perdre contre l'Angleterre sans le bonus défensif (défaite de moins de 7 points). Si l'Irlande s'incline mais prend le bonus défensif, il faudra alors que la France s'impose avec au moins 21 points d'écart sur le Pays de Galles. Enfin, si les Bleus venaient à s'imposer face aux Gallois mais sans le bonus offensif, alors l'Irlande devra perdre avec au moins 21 points d'écart face au XV de la Rose. On peut maintenant ranger la calculatrice, et brûler un cierge.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info