Halloween : pourquoi la citrouille est-elle devenue le symbole de cette fête des monstres ?

Cette citrouille vidée et sculptée en tête de monstre qui fait flipper, même un vegan, elle a eu de la chance car ça ne devait pas être elle la vedette d’Halloween. En fait, tout part d’un vieux conte irlandais intitulé Jack’O’Lantern.

Une veille de Toussaint, Jack Stingy, un ivrogne avare et méchant est dans une taverne quand le Diable apparait. Il tente d’acheter l’âme de Jack. Il accepte mais en échange d’un dernier verre. Satan se transforme alors en pièce pour payer l’addition. Sauf que là Jack attrape la pièce et la glisse dans sa poche. Où se trouve une croix en argent qui a le pouvoir de paralyser le Diable.

Satan est piégé et en échange de sa libération, Jack lui demande 10 ans de sursis. Le démon accepte et est libéré. Mais 10 ans plus tard, il revient. Jack réussit à nouveau à le berner et obtient la tranquillité jusqu’à son décès. Sauf que le Diable qui l’a eu mauvaise va avoir sa revanche.

La traditionnelle citrouille était à l'origine un navet

Une fois mort, la vie de débauche de Jack l’empêche évidemment d’accéder au paradis. Donc il est contraint d’aller en Enfer mais Satan, rancunier, refuse de lui ouvrir. Jack se retrouve obligé d’errer jusqu’au jugement dernier avec pour éclairer son chemin un bout de charbon ardent offert par Satan. Pour ne pas se brûler les doigts, il vide un navet et le met à l’intérieur pour en faire une lanterne.

Sauf que quand les émigrés irlandais débarquent en Amérique au milieu du 19ème siècle, ils veulent continuer à célébrer Halloween. Et là problème : en Amérique du Nord, à l’époque, il n’y a pas de navet. Cela ne se cultive pas.

Ils décident donc de se rabattre sur un légume local, originaire du Mexique : la citrouille, qui devient alors et depuis le symbole d’Halloween. Le navet, lui, s’est consolé depuis en devenant le symbole des mauvais films qu’on regarde pour Halloween.

