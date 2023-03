"Friends" : pourquoi un habile stratagème a permis à Jennifer Aniston de jouer dans la série ?

L'inoubliable Rachel de la série Friends était invitée sur France 5 dans C à Vous, mercredi 15 mars, pour la sortie sur Netflix du film Murder mystery 2. Pourquoi un habile stratagème a permis à Jennifer Aniston de jouer dans Friends ?



Au début, Jennifer Aniston avait auditionné, non pas pour jouer le rôle de Rachel, mais celui de Monica. Ce casting n'a pas débouché, puisque Courteney Cox a décroché le rôle. En 1994, Jennifer Aniston n’est pas encore une actrice connue. Elle a enchaîné les petits rôles dans des séries et dans des films de série B, comme le film d’horreur Leprechaun, une histoire de lutin maléfique. Un film tellement horrible qu’elle a encore honte d’avoir joué dedans.

Elle croit enfin que la roue tourne quand on lui propose le rôle principal dans la série Muddling through, qui signifie en français, "naviguer à vue". Elle a tourné les premiers épisodes de cette série avant de se lancer dans Friends. Sauf que Muddling through est diffusée sur la chaîne américaine CBS et Friends est destinée à l’être sur sa rivale NBC.

NBC se rend compte que si Muddling through cartonne, Jennifer Aniston devra quitter Friends pour tourner la saison 2 de la série de CBS. Une clause de son contrat l’y oblige. Ils veulent garder leur Rachel et montent un stratagème diabolique.

Pour être sûr que Jennifer Aniston ne tourne pas dans la saison 2 de Muddling through, il faut que la saison 1 soit un échec ! En face de cette série, NBC, la chaîne de Friends, a décidé de programmer des téléfilms inspirés des romans d’amour de Danielle Steel, un véritable piège à audience pour les femmes, cible recherchée pour Muddling through.

Le plan fonctionne à merveille : les audiences de la série de CBS sont une catastrophe, elle est annulée au bout de deux mois. La voie est libre pour NBC, Jennifer Aniston et Friends, série-culte qui, elle, ne durera pas 10 épisodes, mais 10 saisons !

