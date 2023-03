Comment un simple appareil-photo a provoqué une énorme émeute ?

Le 2 juillet 1991, le groupe de hard rock-culte, les Guns’N’Roses, se produit au Riverport Amphitheater dans le Missouri, aux Etats-Unis, à l'occasion de leur tournée "Use Your Illusion Tour". D’un coup, une petite étincelle de rien du tout va mettre le

feu aux poudres.

Alors que le groupe interprète le morceau "Rocket Queen", Axl Rose bondit soudain dans le public et s’en prend directement à un fan, parce qu’il était en train de prendre une photo du chanteur. Ce qu’Axl Rose déteste par-dessus tout.

Quand il a aperçu l’appareil du fan, le chanteur a demandé à la sécurité de l’évacuer. Mais comme les agents ne réagissaient pas, il s’est jeté dans la foule pour s’en occuper lui-même. Avant de remonter sur scène et de hurler : "Eh bien, merci à la

sécurité à chier, je rentre chez moi !", puis d’exploser son micro au sol. Le groupe, solidaire, suit son camarade en coulisses et le concert s’arrête sous les huées du public. Le tout dégénère en émeute qui va durer 3 heures et faire de nombreux blessés.

