Paris : un militant écologiste s'attache au décor sur la scène de l'Opéra Bastille

Crédit : Stephane FRANCES / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Quelques heures plus tôt, d'autres militants écologistes avaient bloqué l'autoroute A6a, au sud de Paris, pendant une trentaine de minutes. Dans la soirée du vendredi 28 octobre, un jeune homme de 25 ans est monté sur la scène de l'Opéra Bastille, à Paris, avant de s'attacher au décor. Il réclame au gouvernement "un plan de rénovation thermique des bâtiments à la hauteur de l’urgence".

En pleine représentation de La flûte enchantée, vers 21h30, le jeune homme, Victor, s'est accroché à une échelle qui se trouvait sur la scène à l'aide d'un dispositif antivol enroulé autour du cou, rapporte nos confrères de BFMTV. Le militant du collectif Dernière rénovation portait un tee-shirt blanc sur lequel était écrit "We have 879 days left", qui signifie "il nous reste 879 jours" en français. Il a été interpellé selon le groupe.

Dans un communiqué du collectif, il a expliqué vouloir "dire aux gens qu'on peut encore éviter le pire, qu'on peut peut-être encore sauvegarder un monde où la culture existe et dans lequel on ne serait pas obligé de se battre pour sa survie". "Au moment même où vous contemplez une représentation de la beauté du monde, dehors, le vrai monde brûle et s’effondre. Et pourtant le gouvernement ne fait rien", a-t-il ajouté.

