Marie-Antoinette : les secrets de son histoire passionnée avec Axel de Fersen

Dans ce nouvel épisode d'Entrez dans l'Histoire, nous allons découvrir si Marie-Antoinette, était vraiment cette nymphomane insatiable que les pamphlets ont fait d’elle, si elle a voulu ruiner et trahir la France ou si elle a seulement tenté d’être une femme heureuse et aimée de son peuple, de ses amis et du beau Suédois Axel de Fersen.

Au début, les Parisiens adoraient la dauphine. Ils n’avaient jamais vu une future reine venir en carrosse depuis Versailles, sourire, les saluer. Les Parisiens l’acclamaient, escortaient son carrosse en triomphe dans les rues. Telle Meghan Markle, Marie-Antoinette se sentait aimée, elle qui avait tant besoin d’amour puisque son mari n’était pas capable de lui en donner.

Mais, une fois reine, Marie-Antoinette ne vient plus à Paris, sauf pour faire du shopping chez la modiste Rose Bertin. On croit donc aux rumeurs d’adultère et de dépenses inconsidérées au détriment des caisses de l’État. Dans son petit Trianon, cette villa devenue son havre de paix, Marie-Antoinette ne sent pas le vent tourner. Elle n’a plus d’yeux que pour un beau Suédois fraîchement arrivé à la cour : Axel de Fersen.

Une passion dans les jardins du petit Trianon

Issu de la plus haute aristocratie scandinave, Axel de Fersen rêve de gloire et de conquête. Son pays natal ne lui permet pas d’assouvir ses grandes ambitions, voilà pourquoi il est venu mettre son épée au service du roi de France, Louis XVI. S’il est bien accueilli par le roi, c’est la reine qui lui fait une place à la cour. Marie-Antoinette a un véritable coup de foudre. Axel de Fersen, quant à lui, est flatté de plaire à la reine plus qu’à la femme.

Marie-Antoinette lui donne souvent rendez-vous dans les jardins à l’anglaise du petit Trianon où ils se promènent tous les deux. Ils s’égarent ensuite dans une grotte artificielle éloignée des regards et là…on ne sait pas ce qu’il se passe. Mais comme le dit l’historienne Evelyne Lever, si Marie-Antoinette couchait avec Axel de Fersen, ce qui est probable, elle couchait illico avec son mari ensuite pour qu’un éventuel enfant à naître ne puisse pas être traité de bâtard.

Un amour qui fait jaser la Cour

Toujours est-il que Marie-Antoinette et Axel de Fersen, c’est une love story plus torride qu'In the mood for love. Cela vire au drame quand Axel de Fersen doit partir pour un débarquement en Angleterre parce que, je vous le rappelle, il était venu en France pour se couvrir de gloire à la guerre. C’est tout juste si Marie-Antoinette n’éclate pas en sanglots devant toute la cour. Et ça, tout le monde le voit, c’est la honte. Marie-Antoinette se la joue Emma Bovary. C’est intolérable pour une reine de France, surtout que Flaubert n’est pas encore né !

Le débarquement n’a finalement pas lieu et Axel de Fersen reste à la cour avant d’être envoyé en mission aux États-Unis pendant trois ans. Pendant cette séparation, Marie-Antoinette continue à vivre de manière insouciante. Elle est heureuse, ses amis se mettent en quatre pour la distraire. L’amour d'Axel de Fersen la comble. Il a même écrit à sa sœur pour dire qu’il ne rentrerait pas en Suède car il aime une femme à l’identité mystérieuse dont il est aimé en retour…

Une fin tragique

Le 5 octobre 1789 alors que gronde la révolte, Louis XVI se rend à l’évidence et se résout à quitter Versailles. La famille royale est escortée vers la capitale par une foule en furie. Pour Marie-Antoinette, les Tuileries seront une prison. La Révolution est en marche.



Axel de Fersen essaye de convaincre le roi et la reine d’entrer en guerre contre les Français avec l’appui des puissances étrangères. Mais les souverains préfèrent finalement prendre la fuite. Escortés par Axel de Fersen, le couple, les deux enfants et la sœur du roi quittent Paris le 20 juin 1791. Le Suédois abandonne cet équipage d’apparence bourgeoise à Bondy pour les retrouver au-delà des frontières du royaume, mais il attendra en vain... En effet, le roi a été reconnu dans une auberge à Varennes. La famille royale est ramenée à Paris sous bonne escorte.