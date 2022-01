Marie-Antoinette : l'escroquerie machiavélique qui a précipité sa chute

En 1785, Marie-Antoinette va être la victime d’un terrible scandale. Ça fait longtemps qu’elle énerve les courtisans les plus conservateurs. Elle passe clairement pour une excentrique en révolutionnant la mode capillaire avec son coiffeur Léonard. Vous l’aurez compris, Marie-Antoinette ne vit pas pour la politique. Elle vit pour passer du bon temps. Son seul objectif pour le royaume ? Être la plus belle de toutes les Françaises. Mais, son goût des jolies toilettes va lui causer bien des déboires.

Le 22 mai 1786, s’ouvre à Paris le procès du collier, une incroyable affaire d’escroquerie impliquant bien malgré elle Marie-Antoinette. La reine pense trouver, lors de ce procès public, le soutien du peuple qui l’aime tant. Elle n’a pas encore compris qu’elle doit désormais conjuguer ce verbe au passé.

Le bijoutier Charles-Auguste Böhmer a voulu créer le plus incroyable collier de diamants de tous les temps. Il s’est endetté pour trouver les pierres nécessaires. Louis XVI envisage par deux fois de l’offrir à la reine lors de la naissance de leur fille, puis de celle du dauphin. Cependant, Marie-Antoinette le trouve trop lourd et trop cher. Elle refuse systématiquement ce présent et rabroue plusieurs fois le bijoutier trop insistant. "Je n’aime plus les diamants. Je n’en achèterai plus jamais", clame-t-elle.

Le plan machiavélique de Jeanne de la Motte-Valois

La très belle et très retorse Jeanne de la Motte-Valois imagine un plan digne de Machiavel pour gagner de l’argent sur le dos de la reine. Jeanne est une descendante en ligne directe d’un bâtard d'Henri II. Elle est désargentée et méprisée par la souveraine, mais, si elle parvient à mettre la main sur le collier, elle pourra le démanteler et revendre les pierres.

Pour atteindre son but, elle a besoin d’un pion, un nigaud qui achètera le collier et le lui remettra. Son choix se porte sur le cardinal de Rohan, ce grand aristocrate est détesté de Marie-Antoinette pour son comportement de libertin. Pourtant, il ne rêve que d’une chose : entrer dans les grâces de la reine.

Rohan croit son jour de chance arriver lorsque Jeanne de la Motte lui porte une lettre signée "Marie-Antoinette de France". Elle lui demande de lui acheter le collier de Böhmer en secret car le roi s’oppose à cette acquisition. S’il l’aide, il entrera en grâce. Rohan, trop heureux, se méfie à peine. Il demande toutefois à s’entretenir une fois avec Marie-Antoinette en toute discrétion bien sûre. Le rendez-vous est pris de nuit dans les jardins des Tuileries.

Rohan dupé par une prostituée du palais royal

Caché dans un bosquet, Rohan voit arriver une jeune femme vêtue d’une robe de gaule et coiffée d’un chapeau de paille muni d’une voilette. La reine tend à Rohan une lettre et une rose puis se retire vite, escortée par Madame de La Motte. Rohan, un poil érotomane, est convaincu d’être aimé de la reine. En réalité, il s’est laissé berner par Nicole, une prostituée du Palais Royal.

Décidé à avancer la première mensualité au bijoutier, Rohan fait l’acquisition du collier et le donne à Jeanne de la Motte-Valois. Évidemment, elle ne donne pas l’écrin à la reine. Jeanne, son mari et son amant écoulent les diamants un par un chez les bijoutiers parisiens et sur le marché noir à Londres.

Rohan ne payant pas les mensualités suivantes, car il ne reçoit plus de lettres de la reine, Böhmer se présente devant Marie-Antoinette au Trianon. Il exige que la reine lui paie cet incroyable collier de diamants qu’elle lui a acheté en secret par l’intermédiaire du cardinal de Rohan pour 1.800.000 livres, soit l’équivalent de 4 châteaux.

Marie-Antoinette se retrouve condamnée par le peuple

Le plan machiavélique de Jeanne est dévoilé pendant le procès qui fait vibrer les Parisiens pendant plusieurs semaines. Jeanne est condamnée à la prison à perpétuité, son mari est condamné aux galères par contumace et l’amant à l’exil. Nicole, mère d’un petit bébé qu’elle tient contre elle au procès, est graciée tout comme Rohan, le dupe de cette histoire.



Mais pour les Parisiens, une chose est sûre : l’Autrichienne a menti. Elle aime tant les bijoux qu’elle a certainement intrigué pour obtenir ce collier qui a ruiné la France. La faim et les injustices mettent le peuple en émoi. Il faut un bouc émissaire pour endosser les raisons de leurs malheurs : ce sera Marie-Antoinette !