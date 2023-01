Pourquoi l’expression "se mettre le doigt dans l’œil" n’a rien à voir avec le doigt ?

C'est une expression qui signifie qu’on se trompe lourdement. Par exemple, si vous pensez que je ne vais pas vous expliquer d’où vient cette expression, eh bien vous vous mettez le doigt dans l’œil. Ce qui peut être assez douloureux, mais moins que si on faisait ce à quoi elle renvoyait à l’origine.

Et cette origine nous vient de l'argot carrément paillard même ! Car dans le langage populaire, l’œil désigne aussi l’anus. Au passage, pas mal d’expressions évoquant l’erreur nous dirigent en dessous de la ceinture. Par exemple, dire "se foutre dedans" quand on se rate, quand on se foire, ça renvoie à la copulation et plus précisément à la sodomie.

Comme "se mettre le doigt dans l’œil", car si l’œil, c’est l’orifice anal, le doigt en l’occurrence, et là ça ne concerne que les messieurs, c’est leur sexe. Et donc "se mettre le doigt dans l’œil", c’est penser que l’on pratique l’auto-sodomie. Ce qui, à moins d’être exceptionnellement doté et particulièrement souple, est totalement impossible.

