Pourquoi l'agneau ne s'appelle pas "moutonneau"

Marlène, de Dijon, m’écrit que sa petite-fille Lili, à qui elle lisait un livre sur les bébés animaux, lui a fait remarquer que "les agneaux, ça ressemble quand même beaucoup aux moutons". Et quand la grand-mère a répondu que c’était normal, puisque les agneaux étaient les petits des moutons, Lili a demandé pourquoi on ne les appelle pas "des moutonneaux, puisque le petit du lion est le lionceau, le petit de la vache le veau et le petit du chien le chiot".

Voilà une remarque frappée au coin du bon sens. C’est vrai : nombre de noms de petits animaux ont été créés en ajoutant un suffixe en "o". C’est le cas du renardeau, du souriceau, du baleineau, du corbillot (le poussin du corbeau). Sauf que notre langue n’a pas été créée par des esprits logiques, à la suite d’une séance de remue-méninges (la version française du brainstorming).

Le français est apparu progressivement, émanant de l’usage des peuples qui ont vécu sur le sol de ce qui est aujourd’hui la France, évoluant avec les invasions, les accents, la fantaisie de chacun, et il évolue encore avec les influences, les modes, la pub, que sais-je… Bref pas grand-chose de logique. D’ailleurs, chère petite Lili, si tous les bébés des animaux portaient le nom de l’adulte additionné d’un suffixe en "o", le petit du chat serait le "chateau".

Quand le "lionceau" était un "faon"

Quoi qu’il en soit, merci pour cette jolie question, car elle m’a donné l’occasion de me pencher sur les noms des petits animaux, et d’apprendre quantité de choses que j’ignorais, eh oui ! Tenez, par exemple, le chiot n’est pas seulement le petit du chien, c’est aussi celui de l’otarie de même que celui du chacal… Quant à celui de l’orque, c’est un petit… veau, comme celui de la vache !



Et il suffit d’avoir vu Bambi pour savoir que le petit du cerf et de la biche n’est ni le cerveau ni le bichot mais le faon… qui, en plus de n’avoir rien à voir avec le nom de ses parents, s’écrit bizarrement FAON et se prononce "fan". D’ailleurs, on le trouve écrit "fan" jusqu’au XVIe siècle. Ce faon est un dérivé du latin fetus, "enfantement", qui a donné notre fœtus. Et le mot faon "a désigné jusqu’à l’époque classique le petit de toute bête", nous apprend le Dictionnaire historique de la langue française, précisant que La Fontaine appelait le petit du lion un faon !

Eh oui. Mais la plus jolie découverte que j’ai faite grâce aux interrogations de Lili, c’est le nom du bébé hérisson. Je l’appelais hérissonneau, mais il a un deuxième nom tellement joli que c’est celui qui est en train de s’imposer : le choupisson. Tapez choupisson dans un moteur de recherche, et vous verrez qu’il mérite bien son nom, il est tellement choupi !

