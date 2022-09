Pourquoi Elizabeth II est à l'origine d'une tradition des présidents de la République française

Elizabeth II est à l'origine d'une tradition des présidents de la République française. Une tradition à laquelle depuis Valéry Giscard d’Estaing, tous nos présidents sans exception sont fidèles. D’ailleurs le mot "fidèle" est un indice. Sous la Vème République, les présidents français ont toujours eu des chiens.

Le Général de Gaulle avait un corgi baptisé Lutin, mais surnommé Rasemotte vu que ce chien était court sur pattes… Le corgi, c’était le chien préféré d’Elizabeth II. Normal, c’est la Reine qui le lui avait offert en 1954. Mais il ne vivait pas à l'Élysée, tout comme le chien de Georges Pompidou, dont le nom fait sourire aujourd’hui qu’Emmanuel Macron est au pouvoir car c’était Jupiter.

Le premier chien véritablement présidentiel, vivant à l’Élysée, c’est donc sous Giscard. Et là aussi c’est grâce à la Reine… Sauf que là c’est "VGE" qui lors d’un voyage officiel en Angleterre en 1975 s’était vu proposer un présent. Il a choisi, Samba, un labrador noir du chenil personnel de la Reine. Elle n’avait pas que des corgis et des dorgis, cette race bâtarde qu’elle a créé par accident le jour où le teckel de sa sœur Margareth s’est tapé une de ses femelles corgi.

La longue tradition des labradors noirs

C'est donc la reine d’Angleterre qui est à l’origine de la tradition du labrador noir de nos présidents de la République. Et depuis cette tradition perdure. Macron : son chien, c’est Némo, le premier toutou élyséen à venir de la SPA. François Hollande, son labrador c’était Philae, une chienne qui bouffait toutes les tomates du potager de l’Élysée. Telle chienne, tel maître.

Nicolas Sarkozy, c’était Clara, anagramme de Carla, seul Labrador beige présidentiel. Jacques Chirac, c’était Maskou, seul Labrador enterré dans les jardins de l’Élysée. Et enfin François Mitterrand, lui, il en a eu deux Nil et la femelle Baltique, la plus célèbre, elle a accompagné le président jusqu’à son enterrement. Et eut même une chanson signée Renaud.

