DIAPORAMA - Mort d'Elizabeth II : Charles III et ses frères et sœur ont veillé auprès du cercueil de la reine

La reine consort Camilla et le clan Windsor étaient également présent lors de la veillée des Princes. Crédits : Daniel LEAL / POOL / AFP

Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward s'apprêtent à prendre place autour du cercueil d'Elizabeth II pour la "veillée des Princes". Crédits : Daniel LEAL / POOL / AFP

Le roi Charles III, le prince Andrew et le prince Edward. Crédits : Daniel LEAL / POOL / AFP

Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward entrent dans le palais de Westminster pour la "veillée des Princes" Crédits : Daniel LEAL / POOL / AFP

L'instant a duré une dizaine de minutes. Les quatre enfants d'Elizabeth II, dont le roi Charles III, ont veillé dans la soirée du vendredi 16 septembre auprès de son cercueil à Londres, entourés de nombreux anonymes qui ont bravé une très longue attente pour saluer leur bien-aimée reine avant ses funérailles.

Placés autour, lui tournant le dos tête baissée, Charles, Anne, Andrew et Edward ont veillé une dizaine de minutes sur le cercueil drapé de l'étendard royal et orné de la couronne impériale, placé sur un imposant catafalque dans la plus ancienne salle du parlement britannique, Westminster Hall.

Ils avaient déjà fait de même lundi à Édimbourg, où était arrivée la dépouille de la souveraine après son décès dans son domaine de Balmoral, en Écosse, le 8 septembre. Pour l'occasion, Andrew, privé de titres militaires à la suite d'un scandale sexuel, a été autorisé à porter l'uniforme, à l'instar de sa fratrie.

Durant cette solennelle "veillée des princes", une tradition remontant à la mort du roi George V en 1936, la foule a pu continuer à défiler devant le cercueil, comme elle le fait dans un flux continu depuis mercredi après-midi.

"Je n'aurais pas voulu manquer ça"

Preuve de l'immense émotion suscitée par la mort de la reine Elizabeth, unanimement saluée pour son dévouement à la Couronne, l'interminable queue pour se recueillir n'a cessé de s'allonger vendredi, dépassant à un moment plus de 24 heures d'attente.

"Mes chevilles me font atrocement mal, mais c'est un petit sacrifice à faire", a confié à l'AFP Peter Stratford, 70 ans, se reposant brièvement après avoir patienté huit heures. "Je n'aurais pas voulu manquer ça", a ajouté cet ancien pompier qui était intervenu lors d'un important incendie au château de Windsor en 1992, où Elizabeth II sera inhumée lundi.

Comme plus tôt dans la journée, les autorités ont une nouvelle fois suspendu temporairement vendredi soir l'accès à la longue file d'attente qui serpente sur des kilomètres dans la capitale. Il rouvrira à midi samedi.

