Mort d’Elizabeth II : Macron, Biden, Naruhito, quels invités seront présents aux funérailles ?

Le monde entier, ou presque, sera à Londres ce lundi 19 septembre. Un tel rassemblement de dignitaires, de chefs d'Etats et de têtes couronnées n'avait pas été vu à Westminster Abbey depuis 1965, et les obsèques nationales de Winston Churchill. C'est dire si l'évènement s'annonce historique.

Environ 2.200 personnes sont attendues, dont environ 500 chefs d'État, selon le Times. Côté britannique, seront évidemment présents évidemment les membres de la famille royale, la Première ministre Liz Truss, les anciens Premiers ministres, d'autres grandes figures politiques et quelques VIP.

De nombreux dirigeants étrangers ont également confirmé leur présence, parmi lesquels le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron, les Premiers ministres australien Anthony Albanese et canadien Justin Trudeau, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, nécessitant une opération de sécurité de grande envergure.

Des soignants invités

Plusieurs têtes couronnées feront également le voyage à Londres, comme le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Letizia, accompagnés de l'ex-roi Juan Carlos Ier, ainsi que le Grand-Duc Henri du Luxembourg et son épouse la Grande-Duchesse Maria Teresa. L'empereur du Japon Naruhito et le Premier ministre japonais Fumio Kishida sont aussi attendus.

Seront également présents environ 200 personnes décorées par la reine en juin cette année, notamment des soignants impliqués dans la réponse à la pandémie de Covid-19, a précisé Downing Street. Côté public, des millions de personnes sont attendues, hôtels et transports se préparant à une affluence considérable. En revanche, la Russie, le Belarus, la Birmanie et la Corée du Nord n'ont pas été conviés à l'évènement.

