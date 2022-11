Pourquoi la qualité du sperme a-t-elle été divisée par deux en 45 ans ?

(illustration) Le professeur Jean-François Guérin, à la tête du Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) de Lyon, montre des échantillons de sperme conservés dans des cuves d'azote liquide.

La densité en spermatozoïde chez les êtres humains diminue de plus en plus vite, partout dans le monde. C'est l'inquiétante conclusion à laquelle a abouti un groupe international d'épidémiologistes menés par Hagai Levine et Shanna Swan, suite à une synthèse de 233 études. La concentration moyenne de gamètes dans le sperme est passée de 101 à 49 millions par millilitre entre 1973 et 2018. Elle a donc été divisée par deux en 45 ans. Cette diminution a une conséquence néfaste sur la fertilité masculine.

Elle est causée par plusieurs facteurs, pour certains liés aux modes de vie, comme le tabagisme ou la sédentarité. L'alimentation joue aussi un rôle important. Une étude publiée en 2015 par la Harvard School of Public Health, aux États-Unis, montre que la consommation de certaines viandes contenant des graisses saturées comme le bacon et les saucisses diminuerait la qualité du sperme.

Les perturbateurs endocriniens mis en cause

L'environnement joue aussi un rôle, par exemple la pollution de l'air et notamment les particules fines qui sont défavorables à la production de spermatozoïdes. C'est aussi le cas de la présence de plastiques et de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Une étude de l'Université de Genève a montré que quand un homme est exposé à la naissance aux perturbateurs endocriniens, il a deux fois plus de risque d'être en dessous des standards de qualité de sperme établis par l'OMS.

Interrogé par le journal The Guardian à propos des résultats de l'étude à laquelle il a participé, le professeur Hagai Levine a déclaré : "Je pense qu'il s'agit d'un autre signal que quelque chose ne va pas dans le monde, et qu'il faut agir à ce sujet. Je pense qu'il s'agit d'une crise, que nous devons affronter maintenant, avant qu'elle n'atteigne un point irréversible."

